Mercato - Barcelone : Une incroyable opération envisagée pour Philippe Coutinho ?

Publié le 12 octobre 2021 à 15h00 par B.C.

Cet hiver, le FC Barcelone devrait de nouveau chercher à se séparer de Philippe Coutinho, et Liverpool pourrait en profiter.

Alors que le FC Barcelone est en proie à des difficultés financières, Philippe Coutinho pourrait plomber un peu plus les comptes du club culé. En effet, l’international brésilien a disputé 96 rencontres sous le maillot blaugrana depuis son arrivée en janvier 2018, et à en croire la presse espagnole, le Barça devra verser 20M€ supplémentaires à Liverpool lorsque le milieu offensif aura atteint la barre des 200 matches. Acheté pour 135M€, Philippe Coutinho serait donc poussé vers la sortie par Joan Laporta, prêt à tout pour parvenir à ses fins.

Vers un prêt de Coutinho à Liverpool ?