Mercato - Barcelone : Laporta a pris une décision tonitruante pour Coutinho !

Alors que le FC Barcelone devra verser 20M€ supplémentaires à Liverpool lorsque Philippe Coutinho aura atteint la barre des 100 matches avec le club culé, Joan Laporta souhaiterait se débarrasser du Brésilien avant.

Arrivé en janvier 2018 au FC Barcelone pour prendre la succession de Neymar, Philippe Coutinho n’a jamais réussi à s’imposer chez les Blaugrana . Un énorme flop pour le club culé qui n’avait pas hésité à débourser 135M€ hors bonus pour l’international brésilien, désormais poussé vers la sortie. Cet été, le départ de Coutinho était annoncé avec insistance par la presse catalane alors que le FC Barcelone cherchait à renflouer les caisses, mais l’ancien joueur de Liverpool est finalement resté du côté du Camp Nou, même si Joan Laporta n’aurait pas perdu l’espoir de se séparer de son joueur.

Le Barça veut se séparer de Coutinho