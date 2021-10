Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Guendouzi, avenir… La grosse mise au point de Denis Bouanga !

Publié le 12 octobre 2021 à 12h10 par T.M.

Face à l’ampleur prise par ses derniers propos concernant Matteo Guendouzi, Denis Bouanga a souhaité rétablir la vérité concernant sa pensée.

Aujourd’hui à l’OM et l’ASSE, Matteo Guendouzi et Denis Bouanga ont joué ensemble du côté de Lorient. Et s’ils se retrouvaient à nouveau sous le même maillot ? Cela ne déplairait en tout cas au Gabonais. En effet, à l’occasion d’un entretien accordé à Le Foot , Bouanga a fait part de son envie à ce sujet, lâchant : « Pourquoi pas jouer un jour avec lui, à l'OM ou ailleurs, parce qu'on se connait bien, il connait mes déplacements et je sais que sa qualité de passe et sa vision du jeu me permettraient de me régaler ».

« Cessez un peu vos raccourcis »