Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça craint une grande menace dans le feuilleton Dembélé !

Publié le 12 octobre 2021 à 10h00 par Th.B.

Bien que le club et le joueur sembleraient vouloir poursuivre leur collaboration ensemble d’ici l’expiration de son contrat en juin prochain, le FC Barcelone commencerait à craindre une offensive de Newcastle pour Ousmane Dembélé…

Ousmane Dembélé semble avoir une petite pression concernant son avenir au FC Barcelone. Alors que son contrat ne court que jusqu’en juin prochain et qu’il pourrait discuter avec des clubs évoluant en dehors de la Liga dès le mois de janvier concernant un éventuel futur contrat et qu’il disposerait donc des clés pour son avenir, le Barça serait prêt à l’envoyer en tribunes pour le restant de la saison d’après Mundo Deportivo . De son côté, Dembélé serait ouvert à l’idée de prolonger au Barça , cependant, certains grands clubs anglais seraient prêts à jeter leur dévolu sur le champion du monde de 24 ans comme la presse britannique l’a récemment fait savoir en soulignant notamment un intérêt de Newcastle.

Le Barça craindrait Newcastle pour Ousmane Dembélé…