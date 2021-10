Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une bataille royale en coulisse pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 9 octobre 2021 à 22h00 par Th.B.

En plus de Liverpool qui aimerait boucler la venue libre de tout contrat d’Ousmane Dembélé dès le mercato hivernal pour l’été prochain, d’autres grands noms du football anglais en pinceraient pour l’ailier du FC Barcelone et ce, au même titre que le Bayern Munich et la Juventus.

Le FC Barcelone pourrait après Lionel Messi et Antoine Griezmann cet été, témoigner du départ d’un autre membre clé de l’effectif de Ronald Koeman au cours de la prochaine intersaison. En effet, en raison de son contrat qui ne court que jusqu’au 30 juin 2022, Ousmane Dembélé serait à son tour susceptible de quitter le club culé. D’autant plus que les négociations avec le Barça ne sembleraient mener à rien pour le moment et que Liverpool serait prêt à profiter de cette opportunité en se mettant d’accord dès le mois de janvier avec un pré-contrat convenu avec le clan Dembélé. Ce serait du moins la volonté de son entraîneur Jürgen Klopp d’après TEAMtalk. Et les Reds ne seraient pas seuls à s’intéresser à la situation sportive du champion du monde tricolore au FC Barcelone.

Dembélé demandé aux quatre coins de l’Europe ?