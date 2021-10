Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Jürgen Klopp s’immiscerait dans le feuilleton Ousmane Dembélé !

Publié le 9 octobre 2021 à 17h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone ne parviendrait pas concrètement à avancer dans la prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé, Jürgen Klopp espérerait que Liverpool puisse boucler dès le mercato hivernal ce coup en marge d’une venue libre de tout contrat du Français l’été prochain. Et chez les Reds, tout le monde serait sur le pont pour l’ailier du Barça.

Ousmane Dembélé n’a toujours pas apposé sa signature sur un contrat afin de prolonger son bail qui prendra fin au terme de la saison au FC Barcelone. Une situation qui agacerait le FC Barcelone comme SPORT l’a révélé ce samedi. À en croire les informations divulguées par le quotidien sportif catalan, Joan Laporta et l’ensemble de l’administration du président du FC Barcelone seraient prêts à prendre une décision drastique si le feuilleton Dembélé n’évoluait pas dans le bon sens et ce très rapidement. En effet, si le champion du monde de 24 ans continuait à faire traîner les choses pour son avenir, le Barça serait capable de le laisser en tribunes pour le restant de la saison et des compétitions. Une chose que Dembélé ne voudrait pas spécialement puisque SPORT a en outre assuré que la volonté première d’Ousmane Dembélé serait de poursuivre sa carrière entamée en 2017 au FC Barcelone et de s’y imposer dans la durée afin de faire taire ses détracteurs et de prouver qu’il a sa place dans un club à la renommée du Barça . Mais quelle est la situation dans le feuilleton Ousmane Dembélé qui pourrait réserver son lot de surprises pour la suite ?

Liverpool compterait profiter de l’opportunité en or qui se présente avec Dembélé !