Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Messi, un nouveau départ colossal à 0€ se prépare !

Publié le 12 octobre 2021 à 3h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé serait en discussions avec Manchester United pour partir libre.

« C’est un dossier sur lequel nous travaillons pour que le plus tôt possible, cela soit une réalité. Est-ce que je suis optimise ? Je le vois très excité au Barça. J’étais avec lui l’autre jour, il a très envie de jour un rôle décisif. Il est très enthousiaste à propos de ce nouveau projet ». Ces derniers jours, Rafa Yuste se montrait évasif concernant l'avenir d'Ousmane Dembélé dont le contrat prend fin en juin prochain. Et pour cause, en coulisses, l'optimisme fuirait le Barça.

Manchester United veut Dembélé libre