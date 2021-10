Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste colossale confirmée pour Icardi, mais…

Publié le 12 octobre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Longtemps annoncé dans le viseur de la Juventus Turin, Mauro Icardi est finalement resté au PSG. Et Fabio Paratici, ancien dirigeant du club italien, confirme avoir eu un intérêt pour le buteur argentin…

« Quitter Paris n’est pas dans les plans de Mauro et Wanda, c’est la dernière chose qu’ils veulent. Je ne vois pas Mauro rejoindre un autre club bientôt », a confié un agent proche de l’entourage de Mauro Icardi lundi matin, assurant donc que le buteur argentin n’envisageait pas de quitter le PSG de sitôt. Pourtant, ces derniers mois, il a longtemps été question d’un possible départ d’Icardi vers la Juventus Turin qui semblait en avoir fait une priorité en attaque. Qu’en est-il vraiment ?

« On a parlé de son arrivée, mais… »