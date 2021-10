Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles révélations sur l’arrivée de Donnarumma !

Publié le 11 octobre 2021 à 15h45 par La rédaction

Alors qu'il avait la possibilité de prolonger avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma a préféré s'engager en faveur du PSG. Et le directeur général de Tottenham s'est montré plutôt compréhensif, à l'inverse des détracteurs du gardien italien.

Alors qu’il était en fin de contrat l’été dernier, Gianluigi Donnarumma s’est engagé en faveur du PSG. Pourtant, le Milan AC a tout tenté pour conserver le gardien italien. Mais rien à faire, le joueur de 22 ans n’a pas souhaité prolonger avec les Rossoneri . Son départ n’a clairement pas plu à certains supporters italiens. Gianluigi Donnarumma est sous le feu des critiques ces derniers temps en Italie. Néanmoins, le directeur général de Tottenham s’est montré plutôt compréhensif.

« Je pense que Milan a fait tout son possible pour le garder »