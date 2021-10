Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un prix colossal déjà fixé pour le transfert de Donnarumma ?

Publié le 11 octobre 2021 à 14h45 par La rédaction

Tout juste arrivé au PSG, Gianluigi Donnarumma serait déjà réclamé en Serie A. Les supporters de la Juventus aimeraient voir le portier italien évoluer sous les couleurs des Bianconeri. Mais l'opération pourrait s'avérer compliquée.

L’été dernier, Leonardo a réalisé un très bon coup en s’attachant les services de Gianluigi Donnarumma. Le gardien de 22 ans était en fin de contrat avec le Milan AC. Le directeur sportif parisien n’a donc pas laissé passer une si belle affaire. Néanmoins, la Serie A serait nostalgique de l’ancien Rossonero . Ce dimanche, lors du match de la troisième place de la Ligue des nations entre l’Italie et la Belgique au Juventus Stadium, les supporters ont entamé des chants à la gloire de l’actuel joueur du PSG. Certains ont également demandé à Gianluigi Donnarumma de rejoindre les Bianconeri . Mais ce rêve pourrait être difficile à réaliser.

Une opération financière compliquée pour la Juventus