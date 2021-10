Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Icardi est relancé !

Publié le 11 octobre 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

En difficulté au PSG, Mauro Icardi sera l'un des joueurs poussés au départ dans les prochains mois. Et alors que l'ombre de la Juventus continue de planer dans ce dossier, l'arrivée des Saoudiens à Newcastle pourrait également relancer ce feuilleton malgré les démentis de son entourage.

Après six premiers mois très prometteurs au PSG, Mauro Icardi est en chute libre. D'abord relégué au second plan par Thomas Tuchel qui lui préférait même Eric-Maxim Choupo-Moting, l'attaquant argentin n'a pas profité de l'arrivée de son compatriote Mauricio Pochettino pour revenir sur le devant de la scène. Pire encore, Mauro Icardi n'est plus qu'une solution de remplacement pour l'entraîneur du PSG. L'ancien attaquant de l'Inter Milan sert simplement à dépanner lorsque Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Neymar ne sont pas disponibles. D'ailleurs, cet été, les rumeurs de départ ont été nombreuses pour Mauro Icardi dont le retour en Série A est régulièrement annoncé. « Quitter Paris n’est pas dans les plans de Mauro et Wanda, c’est la dernière chose qu’ils veulent. Je ne vois pas Mauro rejoindre un autre club bientôt », assure toutefois Gabriele Giuffrida, agent proche du clan Icardi, à la Gazzetta dello Sport .

Icardi toujours sur le départ ?