Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une figure du projet McCourt sur le départ ?

Publié le 11 octobre 2021 à 22h10 par La rédaction

Désormais barré par la concurrence de Pau Lopez qui est en train de s’imposer comme le nouveau titulaire dans les buts de l’OM, Steve Mandanda pourrait être condamné à changer d’air…

Avant l’ouverture du mercato estival 2021, Jorge Sampaoli avait clairement annoncé la couleur : il souhaitait l’arrivée d’un nouveau gardien de qualité pour venir concurrencer Steve Mandanda. Pau Lopez est donc arrivé en provenance de l’AS Rome, et depuis quelques semaines, le portier espagnol a même réussi à totalement bouleverser la hiérarchie en interne en s’imposant comme le nouveau titulaire indiscutable. Un gros coup dur pour Mandanda, et cette situation pourrait relancer son avenir à l’OM…

Le début de la fin pour Mandanda ?