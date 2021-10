Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les grosses confidences de Marquinhos sur son adaptation à Paris !

Publié le 11 octobre 2021 à 20h15 par A.D.

Arrivé au PSG et à Paris lors du mercato estival 2013, Marquinhos se sent désormais comme un poisson dans l'eau en France. Comme il l'a expliqué lui-même, il maitrise très bien le Français et s'est parfaitement adapté à sa petite vie dans l'Hexagone.

Alors qu'il réalisait de belles performances avec l'AS Rome, Marquinhos a tapé dans l'oeil du PSG. A tel point que le club parisien a déboursé une somme proche de 31M€ pour l'arracher aux Giallorossi . Arrivé au PSG à l'été 2013, Marquinhos fait le plus grand bonheur de l'écurie rouge et bleu depuis plus de 8 ans, jusqu'à devenir le capitaine de l'équipe après le départ de Thiago Silva. De son côté, le Brésilien est, lui aussi, très heureux à Paris. Et comme il l'a clairement laissé entendre, il se sent Français aujourd'hui.

«Je suis impressionné à quel point ma fille parle bien le français»