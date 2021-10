Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un crack de Sampaoli va partir !

Publié le 11 octobre 2021 à 21h10 par A.M.

Alors qu'il n'entre plus dans les plans de Jorge Sampaoli, Franco Tongya pourrait bien quitter l'OM cet été. Plusieurs clubs de Serie B serait dans le coup.

Lors du précédent mercato d'hiver, l'OM a obtenu le transfert de Franco Tongya pendant que Marley Aké faisait le chemin inverse pour s'engager avec la Juventus. Une opération visant à gonfler le bilan financier des deux clubs, mais un an plus tard, le jeune milieu de terrain italien ne semble pas entrer dans les plans de Jorge Sampaoli qui préfère les deux joueurs arrivés de l'OGC Nice cet été, Bilal Nadir et Ben Seghir.

Tongya vers la Serie B