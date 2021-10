Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli prend une décision radicale avec un crack du club !

Publié le 11 octobre 2021 à 17h15 par A.M.

Lors du précédent mercato d'hiver, Pablo Longoria avait attiré le jeune Franco Tongya en provenance de la Juventus. Mais Jorge Sampaoli ne semble pas compter sur lui.

Pour son premier mercato complet à l'OM, Pablo Longoria ne chômait pas. En janvier dernier, le dirigeant espagnol, qui était encore directeur du football du club phocéen, avait notamment réussi à attirer Franco Tongya, présenté comme un crack en Italie. Le jeune milieu de terrain débarquait dans une opération financière impliquant Marley Aké. Mais un an plus tard, le bilan n'est pas réjouissant.

Tongya n'entre pas dans les plans de Sampaoli