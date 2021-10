Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’Arabie saoudite à l’origine d’un incroyable coup de tonnerre pour Mbappé ?

Publié le 12 octobre 2021 à 15h45 par B.C.

Alors que le Real Madrid apparaît comme le grand favori pour accueillir Kylian Mbappé, actuellement dans sa dernière année de contrat avec le PSG, Newcastle souhaiterait faire irruption dans ce dossier après son rachat par l’Arabie saoudite.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé se dirige vers un départ libre du PSG à l’issue de la saison. « Ce qui pourrait me faire rester à Paris ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." », reconnaissait l’international français dernièrement dans les colonnes de L’Équipe . Le Real Madrid est plus que jamais à l’affût pour récupérer Kylian Mbappé, qui donnerait toujours sa préférence au club merengue, mais un prétendant inattendu pourrait faire irruption dans ce dossier.

Mbappé, le rêve de Newcastle et des Saoudiens