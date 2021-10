Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça part dans tous les sens pour Mauro Icardi !

Publié le 12 octobre 2021 à 13h30 par G.d.S.S. mis à jour le 12 octobre 2021 à 13h33

Longtemps annoncé sur le départ ces derniers mois, Mauro Icardi est finalement resté au PSG. Et même si Newcastle semble déjà déterminé à le recruter pour débuter son nouveau projet colossal piloté par les fonds saoudiens, le buteur argentin semble déterminé à rester au Parc des Princes…

Après un exercice 2020-2021 relativement compliqué au PSG entre ses blessures à répétition et la concurrence apportée par un Moise Kean efficace, Mauro Icardi a fait l’objet de nombreuses spéculations ces derniers mois et notamment lors du dernier mercato estival. La Juventus Turin était annoncée avec insistance sur ses traces, mais finalement, rien ne s’est concrétisé comme l’a récemment confié l’ancien directeur général turinois, Fabio Paratici : « Quand j'étais à Turin, à plusieurs reprises, on a parlé de sa possible arrivée à la Juventus, mais non il jamais été aussi proche pour beaucoup de raisons. D'abord parce qu'il est difficile de réaliser certains transferts, et ensuite parce que la Juventus avait déjà des attaquants solides ». Mais désormais, c’est un tout autre projet qui s’ouvre à Mauro Icardi…

Newcastle ne lâche plus Icardi

Ces derniers jours, l’option Newcastle a été évoquée avec insistance pour le numéro 9 du PSG. Récemment rachetés par un fonds d’investissement public d’Arabie Saoudite, les Magpies disposent désormais d’une grosse puissance financière et comptent frapper fort dès le mercato de janvier, en ciblant notamment des profils XXL tels Kalidou Koulibaly (Naples), Jesse Lingard (Manchester United) ou encore Mauro Icardi. Un point de chute qui serait pour le moins inattendu pour le joueur du PSG, barré par l’indéboulonnable trio Neymar-Messi-Mbappé dans la capitale française. Mais le discours du clan Icardi est déjà très clair…

« Un départ du PSG n’est pas dans ses plans »