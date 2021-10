Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation de taille sur l’option Newcastle pour Icardi !

Publié le 12 octobre 2021 à 10h45 par Th.B.

Alors que l’avenir de Mauro Icardi au PSG pourrait s’écrire en pointillés, Newcastle ne serait pas encore passé à l’action pour l’Argentin bien que ce dernier soit envoyé du côté du nord de l’Angleterre ces derniers temps après que le rachat des Magpies ait été officialisé.

Avec l’arrivée surprise de Lionel Messi cet été, il a été question d’un départ de Mauro Icardi du côté de la Juventus dans les ultimes moments du mercato. Cependant, Fabrizio Romano a dernièrement fait savoir lors de l’enregistrement d’un numéro de son Here We Go Podcast que le PSG aurait fermé la porte au départ de l’Argentin estimant que son profil pourrait s’avérer être d’une grande utilité au fil de la saison. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Icardi ne semble plus être indiscutable au PSG et il se trouve que son nom est lié à Newcastle ces derniers jours avec l’officialisation du rachat des Magpies par le fonds d’investissement public saoudien.

Pas de contact entre Newcastle et le clan Icardi