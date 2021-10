Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta dos au mur pour une star de Guardiola ?

Publié le 12 octobre 2021 à 10h30 par Th.B.

Le FC Barcelone ferait du recrutement de Raheem Sterling une opération prioritaire pour cet hiver et aurait la volonté du joueur d’évoluer en Liga de son côté en tant qu’atout. Cependant, Manchester City prévoirait de plomber les plans du président Joan Laporta.

Le FC Barcelone pourrait se laisser tenter par l’option Raheem Sterling dès le mercato hivernal selon la presse catalane bien que le Barça ait été contraint de considérablement faire baisser sa masse salariale afin de ne pas dépasser le plafond salarial instauré en Liga cet été. Comme le président de la ligue espagnole Javier Tebas l’a fait savoir à maintes reprises ces derniers temps, la crise institutionnelle est plus grande que la crise financière du côté du FC Barcelone. De quoi permettre au club culé d’assumer un transfert de Sterling ou un prêt avec option d’achat dès la prochaine session hivernale des transferts ? Il semblerait que ce soit le projet du président Joan Laporta à condition qu’Ousmane Dembélé décide de ne pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain. Sterling viendrait donc assurer la succession du champion du monde alors que sa situation sportive à Manchester City ne lui plairait pas comme The Sun l ’a confié ces dernières heures.

Le Barça pourrait compter sur la volonté de Sterling, mais devrait ramer avec City…