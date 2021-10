Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a lâché une énorme bombe à Benzema pour son avenir !

Publié le 12 octobre 2021 à 9h15 par B.C.

Complices en équipe de France, Kylian Mbappé aurait profité du dernier rassemblement des Bleus pour indiquer à Karim Benzema qu’il souhaitait rejoindre le Real Madrid, et ce, dès que possible.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, l’histoire pourrait prendre fin très prochainement. L’attaquant français a en effet confirmé il y a quelques jours son intention de rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato estival, et alors que le club de la capitale espère toujours le prolonger, Kylian Mbappé a clairement laissé entendre que ce scénario n’était pas d’actualité pour l’heure. Une sortie qui n’a pas échappé à Florentino Pérez, déterminé à mettre la main sur le Bondynois lorsque ce dernier sera autorisé à s’engager avec un autre club, soit à partir du 1er janvier. L’arrivée de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid à l’été 2022 se précise donc, bien que le principal intéressé souhaiterait précipiter sa venue en Espagne.

Mbappé aurait annoncé à Benzema son arrivée à Madrid, mais quand ?