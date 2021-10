Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Henrique, Villas-Boas, Conte… La vérité sur le projet de Newcastle

Publié le 12 octobre 2021 à 10h55 par Alexis Bernard mis à jour le 12 octobre 2021 à 11h00

Les choses s’activent clairement du côté de Newcastle après le rachat du club par un fond saoudien. Quelques noms commencent à sortir, Le 10 Sport fait la lumière.

Repris par un fond appartenant à l’Arabie Saoudite, Newcastle peut se montrer très ambitieux pour l’avenir. Et cela semble être déjà le cas au regard des noms qui commencent à sortir, à droite à gauche. Au poste d’entraîneur ou de directeur sportif, les Magpies veulent du lourd. Il est question d’une arrivée d’Antero Henrique pour la direction sportive. S’il est exact que le Portugais est dans les petits papiers du projet depuis un long moment, à l’heure où nous écrivons ces lignes, il n’y a aucun contact concret et direct. Deux proches de l’ancien dirigeant du PSG nous ont confirmé qu’il était à l’écoute mais qu’il n’avait, pour le moment, rien de concret sur la table.

Villas-Boas, sa priorité ?