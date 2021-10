Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le choix Sampaoli est validé par une légende !

Publié le 12 octobre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que Jorge Sampaoli est en train de mette progressivement sa méthode en place à l’OM, Didier Drogba estime que l’entraîneur argentin était un bon choix de la part de la direction.

Nommé en février dernier sur le banc de l’OM en lieu et place d’André Villas-Boas qui avait subitement présenté sa démission, Jorge Sampaoli avait donc été choisi par Pablo Longoria pour venir reprendre les rênes du projet McCourt. Et l’entraîneur argentin, qui a donc composé l’équipe de son choix avec un mercato estival très agité et de nombreux renforts, devrait remettre l’OM sur le droit chemin comme l’a indiqué Didier Drogba dans les colonnes de So Foot.

« Une nouvelle philosophie avec l’arrivée de Sampaoli »