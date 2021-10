Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un incroyable coup de pouce pour le Barça dans le dossier Haaland ?

Publié le 12 octobre 2021 à 11h15 par T.M.

A l’instar du PSG ou du Real Madrid, le FC Barcelone serait aussi intéressé par Erling Braut Haaland. Et malgré les difficultés financières actuelles du club catalan, recruter le Norvégien pourrait être possible. Explications.

L’été prochain, la bataille promet d’être terrible pour Erling Braut Haaland. Alors que l’attaquant du Borussia Dortmund sera disponible pour 75M€, le montant de sa clause libératoire, les cadors européens seront au rendez-vous pour tenter de le recruter. Cela sera notamment le cas du PSG, du Real Madrid ou encore du FC Barcelone, qui peut compter sur la bonne relation entre Joan Laporta et Mino Raiola. Et dans ce dossier Haaland, Rafa Yuste, vice-président du Barça, expliquait dernièrement : « Jusqu’à l’année qui arrive, nous verrons quelle est la situation et avec qui nous pouvons compter. Il faut d’abord mettre les murs dans une maison que nous avons trouvée en ruines. Il faut la consolider et après nous verrons que ce nous pourrons faire ».

Une aide précieuse pour le Barça