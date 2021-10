Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse opération en préparation pour une pépite de Ligue 1 ?

Publié le 12 octobre 2021 à 11h00 par Th.B.

Particulièrement intéressée par le profil d’Aurélien Tchouaméni qui figurerait également sur les tablettes du Real Madrid, la Juventus semblerait prête à sacrifier Weston McKennie et à proposer les services de l’Américain en échange pour que l’AS Monaco accepte de céder l’international français.

Ces dernières heures, Aurélien Tchouaméni a remporté son premier trophée avec l’Équipe de France grâce au sacre des Bleus dimanche soir à Milan en finale de la Ligue des Nations face à l’Espagne (2-1). Du haut de ses 21 ans, le milieu de terrain de l’AS Monaco ne cesse d’impressionner sous les couleurs monégasques et à présent avec la sélection dès qu’il a l’opportunité de jouer. Que ce soit du côté de Chelsea ou de la Juventus, on en pincerait pour le protégé de Niko Kovac à Monaco, à l’instar du Real Madrid si l’on en croit les informations divulguées par Marca ce mardi. Le média ibérique a en effet fait savoir que le Real Madrid prendrait en considération l’option Aurélien Tchouaméni bien que l’ancien rennais Eduardo Camavinga ait rejoint les rangs merengue à l’intersaison. Le Real Madrid aimerait dénicher un successeur à Casemiro et songerait à Tchouaméni, mais le club madrilène aurait fort à faire dans ce dossier.

Un échange McKennie-Tchouaméni entre la Juventus et l’AS Monaco ?