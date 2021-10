Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ à 10M€ déjà programmé en attaque ?

Publié le 12 octobre 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Totalement mis de côté par le Real Madrid, Mariano Diaz pourrait finalement atterir en Premier League puisque Newcastle envisage de le recruter dans le cadre de son nouveau projet.

Fraichement racheté par un fonds d’investissement saoudien, le club anglais de Newcastle prépare un marché de grosse envergure pour les mois à venir ! Plusieurs pistes XXL telles que Kalidou Koulibaly, Mauro Icardi ou encore Jesse Lingard sont déjà annoncés dans le collimateur des Magpies , mais c’est finalement du côté du Real Madrid que le club anglais pourrait aller trouver son bonheur en janvier.

Mariano vers Newcastle ?