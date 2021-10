Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone prépare un terrible coup à Leonardo !

Publié le 12 octobre 2021 à 12h15 par B.C.

Alors que le PSG est attentif à la situation de Franck Kessié, le FC Barcelone aurait fait du milieu ivoirien l’une de ses priorités en vue du prochain mercato estival.

Comme souvent, Leonardo pourrait regarder du côté de la Serie A pour renforcer l’effectif du PSG dans les prochains mois, et l’une de ses priorités semble déjà identifiée. En effet, l’Italo-brésilien s’intéresserait à Franck Kessié et aurait même approché l’entourage du milieu de terrain, qui tarde à trouver un accord avec l’AC Milan. Le départ de l’international ivoirien dans la peau d’un agent libre prend donc de l’ampleur, et le PSG n’est pas le seul club à suivre attentivement la situation.

Le Barça veut Kessié