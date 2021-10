Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Raheem Sterling aurait lancé un ultimatum à Pep Guardiola !

Publié le 12 octobre 2021 à 9h30 par Th.B.

Dans le viseur du FC Barcelone, Raheem Sterling aurait discuté avec Pep Guardiola de son changement de statut à Manchester City qui lui plairait guère. L’Anglais aurait fait part de son désir de jouer plus, menaçant de ne pas prolonger son contrat si sa situation sportive restait inchangée…

En marge du prochain mercato hivernal, le FC Barcelone serait susceptible de se montrer actif sur le marché des transferts. Alors qu’il était question d’une volonté de recruter Dani Olmo à l’occasion du deadline day de la dernière intersaison, l’international espagnol du RB Leipzig resterait une piste prise en considération par le conseil d’administration du FC Barcelone, mais qui aurait été reléguée au second plan après l’irruption du Barça dans le dossier Raheem Sterling. Sous contrat jusqu’en juin 2023 à Manchester City, l’attaquant des Skyblues ne dispose pas du même statut qu’auparavant dans la rotation de Pep Guardiola et serait prêt à claquer la porte d’après SPORT qui a récemment fait savoir que l’idée d’arborer la tunique blaugrana plairait particulièrement à l’international anglais.

Sterling aurait eu une discussion avec Guardiola et aurait joué carte sur table…