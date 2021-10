Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau coup à 0€ réalisé au FC Barcelone ?

Publié le 12 octobre 2021 à 5h30 par T.M.

Cet été, le PSG a profité des malheurs du FC Barcelone pour récupérer Lionel Messi gratuitement. Et Leonardo pourrait bien remettre ça dans les mois à venir…

Depuis 2017 et le transfert de Neymar, le PSG et le FC Barcelone sont les meilleurs ennemis sur le marché des transferts. Les deux clubs ont d’ailleurs encore été liés cet été avec le gros dossier qu’était Lionel Messi. Alors que l’Argentin était parti pour prolonger en Catalogne, cela n’a finalement pas pu être possible et le PSG en a profité pour récupérer le meilleur joueur du monde gratuitement. Désormais, Messi est donc à Paris et il n’est pas exclu qu’un de ses anciens coéquipiers blaugrana l’imite.

Après Messi, Dembélé ?