Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un grand service rendu par l'Arabie Saoudite ? La réponse !

Publié le 13 octobre 2021 à 7h30 par A.M.

Très ambitieux pour le prochain mercato, Newcastle n'aurait toutefois pas encore contacté Philippe Coutinho dont le départ est pourtant espéré par le FC Barcelone.

L'arrivée de l'Arabie Saoudite à Newcastle rebat la carte sur le football européen. Et pour cause, l'arrivée du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite fait du club anglais l'un des plus puissants du monde puisque la richesse du PIF est estimée à 400 milliards d'euros. Selon les médias anglais, les Magpies pourraient déjà débourser quasiment 220M€ lors du mercato d'hiver. Une information qui n'a évidemment échappé à aucun club, notamment au FC Barcelone qui espère réussir à placer certains indésirables à Newcastle afin de renflouer ses caisses, à l'image de Clément Lenglet.

Aucun contact avec Coutinho