Mercato - PSG : Une menace colossale se précise pour la succession de Mbappé !

Publié le 12 octobre 2021 à 23h15 par A.C.

Alors que Kylian Mbappé s’approche dangereusement de la fin de son contrat avec le PSG, Leonardo pourrait se tourner vers la Serie A pour le remplacer.

Si ces derniers jours semblent avoir quelque peu distendu les relations, notamment avec la sortie de sa mère Fayza Lamari dans les colonnes du Parisien , la prolongation de Kylian Mbappé ne semble toujours pas avoir avancé. Son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin prochain et à partir du 1er janvier prochain, il pourra déjà négocier avec le club de son choix. Nous vous avons révélé dès le 25 aout dernier sur le10sport.com que le PSG se prépare à un possible départ de Mbappé, notamment avec Erling Haaland. En Italie, on assure toutefois que Leonardo souhaiterait miser sur Dušan Vlahović, révélations de la Serie A sous les couleurs de la Fiorentina.

La Juventus prête à sacrifier Kulusevski pour Vlahović