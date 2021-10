Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent pour deux dossiers brûlants de Laporta ?

Publié le 12 octobre 2021 à 22h30 par D.M.

Le FC Barcelone serait tout proche d'enregistrer les prolongations d'Ansu Fati et de Pedri, considérés comme l'avenir du club catalan.

La jeunesse a pris le pouvoir au FC Barcelone. Entraîneur du club catalan, Ronald Koeman n’hésite pas à faire confiance aux jeunes pousses cette saison et notamment à Pedri et Ansu Fati, âgés de 18 ans. Considérés comme l’avenir du FC Barcelone, les deux joueurs pourraient bien porter le maillot blaugrana durant de nombreuses années puisque leur contrat pourrait être prolongé dans les prochaines semaines. « Avec Pedri, vous pouvez être modérément optimistes et avec Ansu aussi. Nous espérons que nous pourrons rapidement annoncer les deux prolongations » a confié le vice-président de l’équipe Rafa Yuste dans un entretien à Mundo Deportivo .

Aucun accord pour Pedri et Fati