Mercato - PSG : Leonardo doit se méfier de Simeone !

Publié le 12 octobre 2021 à 22h45 par A.C.

Grand connaisseur de la Serie A, Leonardo souhaiterait miser sur Nicolo Barella pour renforcer le Paris Saint-Germain... mais il n’est pas seul !

Après avoir grandi dans son club formateur de Cagliari jusqu’à l’été 2020, Nicolo Barella s’est émancipé en rejoignant Antonio Conte à l’Inter. Un choix qui a totalement changé sa carrière, puisqu’ à Milan il est devenu l’un des plus grands talents du football italien et est en train de se faire une place parmi les meilleurs milieux au monde. Cela n’a pas échappé à Leonardo, qui ne connait que trop bien le championnat transalpin. La presse italienne assure que le directeur sportif du Paris Saint-Germain rêverait de reformer la paire de champions d’Europe avec Marco Verratti, même si du côté de l’Inter on ne semble avoir aucune intention de laisser filer Barella.

Simeone veut absolument Barella à l’Atlético de Madrid