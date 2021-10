Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le danger est clairement identifié pour ce talent de Ligue 1 !

Publié le 12 octobre 2021 à 22h00 par D.M.

A en croire la presse espagnole, le Real Madrid serait tombé sous les charme d'Aurélien Tchouaméni, joueur de l'AS Monaco. Chelsea et la Juventus suivraient aussi sa situation.

Le quotidien espagnol Marca a décidé de mettre à la UNE un international français ce mardi. Ce joueur est Aurélien Tchouaméni, sous contrat avec l’AS Monaco et performant en Ligue des Nations sous le maillot de l’équipe de France. En effet, le milieu de terrain de 21 ans serait dans le viseur du Real Madrid, à la recherche d’une doublure à Casemiro. Mais le club espagnol va devoir mettre la main à la poche puisque Tchouaméni serait valorisé 60M€ par la formation monégasque.

Chelsea et la Juve sur Tchouaméni