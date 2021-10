Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une porte de sortie toute trouvée pour cette star d'Ancelotti !

Publié le 12 octobre 2021 à 21h00 par D.M.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2022, Marcelo pourrait retourner la saison prochaine à Fluminense, son club formateur.

Arrivé au Real Madrid en 2007, Marcelo est l’un des plus anciens du vestiaire merengue et considéré comme un cadre du Real Madrid, même si son influence sur le terrain baisse d’année en année. La saison dernière, le joueur brésilien avait dû composer avec la concurrence de Ferland Mendy, mais espérait retrouver sa place de titulaire sous les ordres de Carlo Ancelotti. Mais cette première partie de championnat s’apparente à un calvaire pour Marcelo, blessé et qui voit son contrat avec le Real Madrid expirer en juin prochain.

Marcelo de retour au Brésil ?