Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace colossale plane toujours pour Paul Pogba !

Publié le 12 octobre 2021 à 20h15 par T.M.

Possiblement libre l’été prochain, Paul Pogba intéresse du monde. Alors que le PSG serait à l’affût, le Real Madrid ne serait également pas très loin.

Annoncé sur le départ cet été, Paul Pogba est finalement resté à Manchester United. Néanmoins, le feuilleton est très loin d’être terminé autour de l’avenir du Français. En effet, le protégé de Mino Raiola est dans sa dernière année de contrat et pourrait donc être libre à l’issue de la saison. Proche de recruter Pogba cet été, le PSG suivrait toujours ce dossier de près, mais la concurrence promet d’être rude. Et comme c’est le cas depuis de longs mois désormais, l’option Real Madrid serait toujours effective.

Le dossier Pogba est encore ouvert !