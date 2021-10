Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolongation, départ… Grosse mise au point sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 12 octobre 2021 à 18h45 par T.M.

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé est encore loin d’avoir livré son verdict, Fabrizio Romano a fait un point sur le sujet ce mardi.

Finalement, Kylian Mbappé est resté au PSG cet été. Pourtant, le Real Madrid a fait certaines propositions pour recruter le Français, mais pas de quoi faire céder Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Néanmoins, le départ pourrait n’être que partie remise pour Mbappé, à moins qu’il ne prolonge avec le PSG. Récemment, son entourage avait laissé la porte ouverte à cette possibilité. Pourrait-on alors assister à un incroyable retournement de situation ? On en serait encore loin à en croire les informations de Fabrizio Romano.

Mbappé s’éloigne du PSG et se rapproche du Real Madrid ?