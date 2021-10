Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Cette grande révélation sur les plans de Newcastle !

Publié le 12 octobre 2021 à 15h15 par B.C.

Alors que Newcastle a officiellement été racheté par le Fonds souverain d’Arabie saoudite, plusieurs grands joueurs sont déjà annoncés dans le viseur du club anglais. Cependant, Kylian Mbappé et Erling Haaland n’apparaissent pas comme des cibles crédibles.

Newcastle est entré dans une nouvelle galaxie avec son rachat par le Fonds souverain d’Arabie saoudite. L’actuel 19e de Premier League devient en effet l’un des clubs les plus puissants de la planète grâce à l’incroyable richesse du PIF estimée à 400 milliards, ce qui devrait avoir une incidence majeure lors des prochains mercato. D’après la presse anglaise, Newcastle aurait déjà la possibilité d’investir jusqu’à 223M€ sur le marché en janvier tout en rentrant dans les clous du fair-play financier, et ce montant devrait être revu à la hausse l’été prochain, de quoi faire saliver les supporters des Magpies, qui se mettent déjà à rêver des plus grandes stars de la planète, à l’instar de Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Pas de Mbappé ni de Haaland à Newcastle