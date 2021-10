Foot - Mercato

Mercato : Olivier Giroud envoie Frank Lampard à… Newcastle !

Publié le 12 octobre 2021 à 11h55 par La rédaction

Alors que le nom de Frank Lampard semble figurer dans la discussion pour la succession de Steve Bruce à Newcastle, Olivier Giroud a assuré que son ancien entraîneur à Chelsea serait un bon choix pour les Magpies.