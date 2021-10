Foot - Mercato - FC Nantes

EXCLU - Mercato - FC Nantes : Kolo Muani promis à Francfort ?

Publié le 12 octobre 2021 à 11h10 par Alexis Bernard

En fin de contrat avec le FC Nantes, Randal Kolo Muani fait l’objet d’un pressing très appuyé de Francfort. Sa prochaine destination ?

Chaudement courtisé durant tout l’été, Randal Kolo Muani a fait le choix de rester au FC Nantes. Un changement de stratégie qui lui permet d’envisager un départ libre de tout contrat à l’issue de la saison. Et sa prochaine destination pourrait clairement être l’Allemagne. Comme révélé par le10sport.com le 29 mai dernier, la Bundesliga est sa priorité. Ce championnat lui plaît énormément et un club tire clairement son épingle du jeu.

Francfort en pole

Selon nos informations, Francfort tient la corde pour récupérer Randal Kolo Muani. Depuis plusieurs mois, le club allemand exerce un pressing pour le convaincre et il semble que celui-ci fasse effet. Si rien n’est encore signé, le Nantais se rapproche de plus en plus de Francfort. A partir du 1er janvier, l’espoir français aura la possibilité de prendre un engagement. Et d’après nos sources, il y a de très fortes chances que ce soit pour Francfort.