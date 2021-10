Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est déjà fixé pour son premier renfort estival de 2022 !

Publié le 12 octobre 2021 à 16h45 par Th.B.

Satisfait du rendement du jeune Nuno Mendes (19 ans) depuis le début de son prêt cet été, le PSG aurait déjà pris la décision de lever l’option d’achat fixée à 40M€ par le Sporting Lisbonne à la fin de la saison.

Le PSG a réalisé un mercato estival XXL en ne versant une indemnité de transfert uniquement pour l’opération Achraf Hakimi. Pour ce qui est de Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi, toutes ces stars sont venues à Paris en disposant du statut d’agent libre. Arrivé en toute fin de mercato en provenance du Sporting Lisbonne, Nuno Mendes (19 ans) a été recruté sous la forme d’un prêt avec une option d’achat de 40M€ non obligatoire. Cependant, la volonté initiale de Leonardo et de l’ensemble de la section sportive du PSG aurait été de s’attacher ses services à l’issue de son prêt.

Le PSG serait déjà convaincu de vouloir lever l’option d’achat du prêt de Nuno Mendes !