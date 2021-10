Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp s’invitera à la fête dans un dossier à 0€ !

Publié le 12 octobre 2021 à 14h10 par Th.B.

Gardant un oeil sur l’évolution de la situation de Franck Kessié au Milan AC, Leonardo serait contraint de livrer un bras de fer à Jürgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool semblant déterminé à imposer une rude concurrence au directeur sportif du PSG pour l’international ivoirien de 24 ans.

Dans le cadre du prochain mercato estival, le PSG songerait à attirer Franck Kessié qui pourrait disposer du statut d’agent libre si sa situation contractuelle au Milan AC n’évoluait pas d’ici-là. En effet, le milieu de terrain rossoneri n’est lié au club milanais que jusqu’en juin prochain et serait ainsi susceptible de déposer ses valises à Paris sans que le PSG n’ait à débourser la moindre indemnité de transfert au Milan AC comme le club parisien l’a fait cet été avec Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi. Néanmoins, les dés ne seraient pas encore jetés dans le dossier Kessié.

Liverpool prêt à chambouler les plans du PSG pour Kessié ?