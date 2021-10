Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tient déjà sa réponse pour ce crack du Barça !

Publié le 12 octobre 2021 à 12h45 par T.M.

En quelques matchs seulement, Gavi a explosé au plus haut niveau, que ce soit avec le FC Barcelone ou la sélection nationale espagnole. Et si les rumeurs se multiplient déjà sur l’avenir du prodige de 17 ans, la sérénité semble présente en Catalogne.

Au FC Barcelone, on tient un nouveau joyau. En effet, tous les projecteurs sont aujourd’hui braqués que un certain Gavi. A seulement 17 ans, le milieu de terrain blaugrana est le nouveau phénomène du football espagnol. Après quelques matchs avec le Barça, il a impressionné avec l’Espagne lors de la phase finale de la Ligue des Nations contre l’Italie et la France. Les Blaugrana se frottent donc déjà les mains avec Gavi, mais la menace planerait. Alors que le protégé de Koeman dispose d’une clause libératoire de 50M€, cela en intéresserait certain à l’instar notamment du PSG.

Un avenir… au FC Barcelone ?