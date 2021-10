Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un vrai coup à jouer avec Kessie !

Publié le 2 octobre 2021 à 22h10 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain avec l'AC Milan, Franck Kessie ne semble plus en odeur de sainteté au sein du club lombard. Une aubaine pour le PSG.

Plus le temps passe, plus la prolongation de Franck Kessie semble utopique. En fin de contrat avec l'AC Milan en juin prochain, l'international ivoirien a conscience que les discussions avec les Rossoneri sont au point mort. Une aubaine pour le PSG qui fait partie des clubs intéressé. Et les prestations de Franck Kessie depuis le début de saison ne plaide pas en sa faveur. A tel point qu'il ne semble plus indispensable à l'AC Milan comme l'explique le journaliste italien Umberto Zapelloni qui estime que le club lombard n'a aucun intérêt à insister avec Franck Kessie.

«Je ne vois pas pourquoi nous devrions insister sur Kessie»