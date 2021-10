Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir mettre la main à la poche pour Pogba !

Publié le 2 octobre 2021 à 19h45 par Th.B.

Intéressé par le profil de Paul Pogba au point de songer à lui proposer un pont d’or pour qu’il accepte de rejoindre le PSG, Leonardo serait cependant contraint de bien piocher dans les caisses du club de la capitale afin de boucler cette opération. Explications.

À l’instar de Kylian Mbappé au PSG , Paul Pogba devrait disposer du statut d’agent libre à la prochaine intersaison puisque son contrat à Manchester United arrivera à expiration en juin. De quoi permettre au PSG de poser les fondations de son offensive dans l’espoir de boucler l’opération Paul Pogba alors que le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore la Juventus seraient sur les rangs afin d’accueillir Paul Pogba. Et quoi qu’il advienne, une prolongation de contrat de Pogba à United ne serait pas d’actualité.

Pogba et Raiola attendraient une prime à la signautre importante et une grosse commission