Mercato - Barcelone : Joan Laporta s’est fixé une énorme priorité avec Ansu Fati !

Publié le 3 octobre 2021 à 0h00 par H.G.

Alors que de premiers contacts ont été noués dans l’optique d’une prolongation d’Ansu Fati, ce dossier serait vu comme une grande priorité par Joan Laporta.

Le 30 juin prochain, le contrat d’Ansu Fati avec le FC Barcelone. Cependant, le temps ne presse pas tant que ça pour le club catalan dans la mesure où son bail actuel comporte une clause pour le renouveler pour deux années supplémentaires. Mais qu’importe, le club catalan entend faire signer à son jeune attaquant une vraie prolongation le plus vite possible. En ce sens, SPORT a annoncé ce samedi qu’un première réunion en face à face à eu lieu entre Joan Laporta et Jorge Mendes à Lisbonne le 28 septembre. Les deux parties auraient alors convenu de poursuivre leurs échanges, et cela devrait vraiment ravir le président du FC Barcelone.

Joan Laporta veut absolument prolonger Ansu Fati