Mercato - OM : Galtier, Nice… Les révélations d’Andy Delort sur son choix !

Publié le 13 octobre 2021 à 0h30 par T.M.

Entre l’OM et l’OGC Nice cet été, Andy Delort a finalement opté pour les Aiglons. Et Christophe Galtier ne serait pas étranger à cela.

En l’absence d’Arkadiusz Milik, l’OM a dû bricoler en début de saison au poste de numéro 9. Cet été, Pablo Longoria a ainsi voulu remédier à cela en offrant un nouvel attaquant à Jorge Sampaoli. Pour cela, les Phocéens ont notamment pensé à Andy Delort. Et si l’Algérien a bien quitté Montpellier durant le mercato estival, il n’a pas rejoint l’OM. Malgré un lien particulier entre Delort et le club phocéen, il a préféré rejoindre l’OGC Nice, notamment afin d’évoluer sous les ordres d’un certain Christophe Galtier.

« Je suis venu à Nice pour Galtier ? Bien sûr »