Mercato - PSG : Le clan Kessié sort du silence et pousse un gros coup de gueule !

Publié le 13 octobre 2021 à 0h15 par D.M.

L'agent de Franck Kessié déplore l'agitation autour de son client, sous contrat avec le Milan AC jusqu'en juin prochain et annoncé dans le viseur du PSG.

Avant les Jeux Olympiques de Tokyo, le Milan AC ne cachait pas optimisme au sujet de la prolongation de Franck Kessié. Mais la situation a radicalement changé. Le club italien a transmis une première offre au milieu de terrain ivoirien, mais cette proposition n’a toujours pas été acceptée par le joueur, annoncé dans le viseur de plusieurs équipes. Le PSG, le FC Barcelone ou encore Liverpool auraient coché le nom de Kessié. Alors que la tendance est à un départ du joueur libre à la fin de la saison, son agent George Atangana a réagi aux rumeurs sur son avenir.

L'agent de Kessié vide son sac