Mercato - PSG : Pour ce coup en or, Leonardo a du pain sur la planche !

Publié le 12 octobre 2021 à 20h45 par Th.B.

Le PSG serait bel et bien dans le coup pour Franck Kessié comme la presse italienne l’a affirmé ce mardi. Cependant, le clan Kessié aimerait explorer le maximum d’horizons en marge du prochain mercato estival quitte à aller voir du côté du rival du Milan AC, à savoir l’Inter…

D’ici la fin de la saison et l’ouverture du mercato estival, il se pourrait qu’il se passe énormément de choses sur le marché des futurs agents libres. En effet, le PSG s’est déjà montré ingénieux à la dernière intersaison en bouclant la venue de pas moins de quatre joueurs disposant alors du statut d’agent libre, et pourrait en faire de même l’été prochain. De Paul Pogba à Antonio Rüdiger en passant par Marcelo Brozovic et Franck Kessié, les options seraient multiples pour Leonardo. Cependant, le directeur sportif du PSG pourrait devoir livrer une belle bataille sur le marché pour Kessié pour deux raisons précises : la concurrence et la volonté du clan Kessié d’étudier concrètement chacune des options à sa disposition.

Le clan Kessié a tenté un coup de poker avec l’Inter, la concurrence est au rendez-vous !