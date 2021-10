Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce dossier brûlant de Leonardo totalement relancé ?

Publié le 12 octobre 2021 à 17h10 par A.C.

En fin de contrat avec l’AC Milan, Franck Kessié semble particulièrement attiré par le Paris Saint-Germain, mais la tâche de Leonardo pourrait bien se compliquer...

Après Gianluigi Donnarumma, arrivé cet été après un Euro brillant, Leonardo souhaiterait souffler un autre joueur à l’AC Milan. Il s’agirait de Franck Kessié, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois et qui aurait déjà eu des contacts avec le Paris Saint-Germain. La presse italienne a tout récemment évoqué un salaire proche des 7M€ par an proposé par le PSG à Kessié, dont les demain des seraient trop élevées pour Milan. Un autre acteur semble toutefois avoir fait irruption dans ce dossier avec Newcastle, qui vient à peine de se faire racheter par un fonds d’investissement saoudien et qui est donc devenu l’un des clubs les plus riches au monde.

Kessié, l’un des premiers noms sur la liste de Newcastle