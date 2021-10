Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un talent de Ligue 1 affole Florentino Pérez et l’Europe !

Publié le 12 octobre 2021 à 16h30 par Th.B.

Élément incontournable de l’entrejeu de Niko Kovac à l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni (21 ans) voit sa cote grimper cette saison et notamment grâce à ses premières sélections en Équipe de France. Le Real Madrid, la Juventus et Chelsea seraient prêts à livrer une bataille pour le milieu de terrain monégasque.

Hormis Paul Pogba, Franck Kessié et Marcelo Brozovic qui devraient faire parler d’eux dans les semaines à venir en raison de l’expiration de leurs contrats respectifs en juin prochain, Aurélien Tchouaméni devrait lui aussi mettre le feu au marché des milieux de terrain. Pour sa part, sa situation contractuelle ne permettrait pas à divers clubs de se jeter sur ses traces puisque l’international français de 21 ans est engagé jusqu’en juin 2024 à l’AS Monaco. Ses qualités et sa marge de progression seules, suffiraient à faire grimper sa cote en marge du prochain mercato estival au cours duquel le Real Madrid pourrait lancer une offensive pour l’international français. C’est du moins ce que Marca a révélé ces dernières heures. Ce mardi, le quotidien ibérique a révélé que le Real Madrid, qui chercherait à trouver une doublure à Casemiro pour à terme lui succéder dans l’entrejeu merengue, s’intéresserait particulièrement au profil d’Aurélien Tchouaméni bien que son compatriote Eduardo Camavinga ait débarqué à la dernière intersaison. Cependant, le Real Madrid ne serait pas seul à s’être immiscé dans la course à la signature de la pépite de l’AS Monaco.

La Juventus prête à tenter un coup audacieux !

Ce mardi, la Gazzetta dello Sport s’est attardée sur le dossier Aurélien Tchouaméni qui figurerait sur les bureaux des dirigeants de la Juventus. Bien que Weston McKennie ait été définitivement transféré après une saison en prêt lors de l’exercice précédent en provenance de Schalke 04, l’international américain ne semblerait pas apporter entière satisfaction aux dirigeants de la Juventus. Ce serait la raison pour laquelle la Vieille Dame serait prête à proposer une procédure d’échange de joueurs à l’AS Monaco dans laquelle McKennie déposerait ses valises sur Le Rocher et Aurélien Tchouaméni ferait le chemin inverse pour s’installer à Turin. Cependant, d’après les informations de La Gazzetta dello Sport , il n’y aurait rien à signaler du côté de Monaco quant à un potentiel intérêt des dirigeants et du staff technique monégasque quant au profil de l’ailier de la Juventus. Le Real Madrid aurait donc toujours l’initiative pour Tchouaméni, mais méfiance du côté de l’Ouest de Londres et de Chelsea…

